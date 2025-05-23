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شرف عظيم.. محمد صلاح يعلق على فوزه بجائزة أفضل لاعب في العام

01:39 م الجمعة 23 مايو 2025

محمد صلاح

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كتبت-هند عواد:

نشر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته من حفل الأفضل في الدوري الإنجليزي من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وعلق محمد صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنه لشرف عظيم لي أن أفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة".

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزي، للمرة الثالثة في مسيرته، بعد عامي 2018 و2022، وهذا بعدما ساعد ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 28 هدفا، كما أنه الأكثر مساهمة في المسابقة بـ18 تمريرة.

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