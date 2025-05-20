مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجيت

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس رابطة الأندية

حرس الحدود

- -
20:00

إنبي

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي

النصر

- -
19:10

الخليج

الدوري السعودي

الوحدة

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"المجلس لن يتأخر".. أول رد رسمي للزمالك بعد شكوى جوزيه جوميز

11:08 م الثلاثاء 20 مايو 2025

جوزيه جوميز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق عمر أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، على شكوى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، بشأن مستحقاته المتأخرة.

وقال عمرو أدهم في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "سيتم التواصل مع جوميز لتسوية المستحقات الخاصة به والبالغ قدرها 120 ألف دولار له ولجهازه المعاون".

وأضاف: "نادي الزمالك حريص على تسوية الأمر بشكل ودي مع جوزيه جوميز، نظراً للعلاقات الودية التي تربط بين النادي والمدير الفني، خلال الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وقيامه من قبل بسداد قيمة الشرط الجزائي المستحق عليه نتيجة فسخ التعاقد من طرفه".

واختتم عمرو أدهم: "مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الذي حل فيه مشاكل كثيرة بمبالغ كبيرة، لن يتأخر في إنهاء ملف جوميز بشكل ودي ودون تأثير على النادي في الفترة الحالية".

اقرأ أيضًا:
في عيد ميلاده.. 8 معلومات وأرقام عن رامي ربيعة نجم الأهلي
دعوة من كاف لنادي بيراميدز قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه جوميز الزمالك عمرو أدهم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- "مش هنقعد نلف وندور على بعض".. مواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه- فيديو