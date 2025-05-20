"المجلس لن يتأخر".. أول رد رسمي للزمالك بعد شكوى جوزيه جوميز

كتبت-هند عواد:

علق عمر أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، على شكوى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، بشأن مستحقاته المتأخرة.

وقال عمرو أدهم في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "سيتم التواصل مع جوميز لتسوية المستحقات الخاصة به والبالغ قدرها 120 ألف دولار له ولجهازه المعاون".

وأضاف: "نادي الزمالك حريص على تسوية الأمر بشكل ودي مع جوزيه جوميز، نظراً للعلاقات الودية التي تربط بين النادي والمدير الفني، خلال الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وقيامه من قبل بسداد قيمة الشرط الجزائي المستحق عليه نتيجة فسخ التعاقد من طرفه".

واختتم عمرو أدهم: "مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الذي حل فيه مشاكل كثيرة بمبالغ كبيرة، لن يتأخر في إنهاء ملف جوميز بشكل ودي ودون تأثير على النادي في الفترة الحالية".

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