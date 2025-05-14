فنربخشة التركي يبلغ عمر فايد بالبحث عن فريق جديد

كتبت-هند عواد:

يقترب المحترف المصري عمر فايد مدافع فنربخشة التركي، من الرحيل عن الفريق، مع نهاية الموسم الحالي.

وذكر موقع sporX التركي، أن إدارة فنربخشة ترى أن عمر فايد لن يكون ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف: "إدارة النادي اجتمعت مع وكيل فايد وطلبت منه البحث عن فريق جديد لموكله"، مشيرة إلى أنها ستتساهل في المبلغ المطلوب لرحيله.

وخرج عمر فايد معارا إلى بيرشوت البلجيكي، في سبتمبر الماضي 2024، وخاض مع الفريق 15 مباراة خلال الموسم الحالي، صنع خلالها هدفا وحيدا.

ومن المقرر أن يعود عمر فايد إلى صفوف فنربخشة بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء إعارته، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2027.

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