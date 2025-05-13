الأهلي بطلا لكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

كتب - محمد القرش:

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الخامسة، بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 24-15.

وانهى المارد الأحمر الشوط الأول بنتيجة 11-8، وواصل لاعبو الأهلي في التألق بالشوط الثاني ليأكدوا حصد البطولة.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على الزمالك في مباراة نصف النهائي بنتيجة (31-27)، بينما وصل الترجي لتلك المباراة عقب الانتصار على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة (31-24).

وحصد فريق الزمالك لكرة اليد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس السوبر الإفريقي التي يستضيفها النادي الأهلي، وذلك بعد الفوز على فريق منتدى درب السلطان المغربي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.