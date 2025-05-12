بعد رحيله للبرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي في ولايته الثانية مع الريال؟

كتبه: محمد عبد السلام

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميًا توصله لاتفاق مع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لتولي مهمة قيادة المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وبعد الإعلان عن توليه تدريب "السيليساو"، يتبقى لأنشيلوتي ثلاث مباريات فقط مع ريال مدريد قبل أن يُنهي مشواره مع الفريق، وذلك بعد أن خسر الفريق رسميًا لقب الدوري الإسباني عقب هزيمته الفادحة أمام برشلونة.

ومن المقرر أن يخوض أنشيلوتي آخر ثلاث مباريات له مع ريال مدريد على النحو التالي:

أمام ريال مايوركا يوم الأربعاء 14 مايو، ثم إشبيلية يوم الأحد 18 مايو، وأخيرًا ريال سوسيداد يوم الأحد 25 مايو.

أرقام أنشيلوتي مع الريال في ولايته الثانية

وخلال ولايته الثانية مع ريال مدريد، قاد أنشيلوتي الفريق في 231 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز في 161، وتعادل في 34، بينما خسر 36 مباراة.

وسيبدأ أنشيلوتي مشواره مع منتخب البرازيل في أول مباراتين له ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية، حيث سيواجه كلًّا من الإكوادور وباراجواي.

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