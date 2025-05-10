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محمد صلاح: "أعلم أنني أسطورة في ليفربول.. ووفيت بوعدي للجماهير"

02:26 م السبت 10 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 5 صورة
    احتفال محمد صلاح بالتتويج بالدوري
  • عرض 5 صورة
    احتفال محمد صلاح بالتتويج بالدوري
  • عرض 5 صورة
    احتفال محمد صلاح بالتتويج بالدوري
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كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الوعد الذي قطعه لجماهير الريدز بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول": "في ليفربول، أعلم أنني أسطورة، كان الفوز بالدوري الإنجليزي أحد أهدافي الرئيسية، حتى أنني قلتُ هذا. إنها المرة الأولى في مسيرتي التي أضع فيها لقب البطولة فوق دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "كان من المحزن جدًا عدم تمكني من الاحتفال مع جماهيرنا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، لدرجة أنني تمنيت بشدة، مع الفريق بأكمله، أن أقدم هذا لجماهيرنا وللمدينة. بعد تسعة أشهر، وفيتُ بوعدي".

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محمد صلاح ليفربول تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي
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