محمد صلاح: "أعلم أنني أسطورة في ليفربول.. ووفيت بوعدي للجماهير"

كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الوعد الذي قطعه لجماهير الريدز بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول": "في ليفربول، أعلم أنني أسطورة، كان الفوز بالدوري الإنجليزي أحد أهدافي الرئيسية، حتى أنني قلتُ هذا. إنها المرة الأولى في مسيرتي التي أضع فيها لقب البطولة فوق دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "كان من المحزن جدًا عدم تمكني من الاحتفال مع جماهيرنا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، لدرجة أنني تمنيت بشدة، مع الفريق بأكمله، أن أقدم هذا لجماهيرنا وللمدينة. بعد تسعة أشهر، وفيتُ بوعدي".

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