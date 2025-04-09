سيمبا يُقصي المصري البورسعيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق سيمبا إلى نصف النهائي، بعد الفوز على المصري بركلات الترجيح 4-1 التي تم اللجوء إليها بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتقدم بهدفين.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب لصالح المصري البورسعيدي بهدفي دون رد على ملعب استاد قناة السويس.

اقرأ أيضًا:

"بلاش تبقى كمالة عدد".. زوجة نجم الزمالك توجه رسالة خاصة لـ زيزو بشأن انتقاله للأهلى

تصرف قوي من عمال نادي الزمالك بخصوص أحمد سيد زيزو