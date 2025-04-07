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"المارد الأحمر بزيه التقليدي".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني

04:10 م الإثنين 07 أبريل 2025
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    الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الهلال السوداني غدا، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الهلال غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، الذي عقد ظهر اليوم الإثنين بمقر اتحاد كرة القدم الموريتاني، عن أرتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر الكامل.

وعلى الجانب الآخر يرتدي فريق الهلال اللون الأزرق الكامل، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق السوداني طاقمًا مكون من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على موعد وصول الفريقين إلى أرضية ملعب شيخا ولد بيديا بموريتانيا، الذي تقام عليه المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي على ستاد "القاهرة الدولي"، انتهت بفوز المارد الأحمر، بنتيجة هدف دون مقابل.

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