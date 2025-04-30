أشهر الممرات الشرفية في تاريخ كرة القدم (صور وفيديوهات)

كتبت-هند عواد:

يحل ليفربول ضيفا على تشيلسي، في السادسة والنصف يوم الأحد المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقيم لاعبو تشيلسي ممرا شرفيا، للاعبي ليفربول قبل انطلاق المباراة، بعدما حصدوا الدوري الإنجليزي رقم 20 في تاريخ النادي، بالفوز في المباراة الماضية على توتنهام بخماسية مقابل هدف.

أشهر الممرات الشرفية في تاريخ كرة القدم

في عام 2013، أقام لاعبو أرسنال ممرا شرفيا لمانشستر يونايتد، على ملعب الإمارات، بعد تتويج الأخير بالدوري الإنجليزي.

وشهد الممر الشرفي وجود روبن فان بيرسي، الذي تعاقد معه مانشستر يونايتد، من أرسنال مقابل 24 مليون جنيه إسترليني.

أقام آرسنال ممرًا شرفيًا لمانشستر يونايتد في الإمارات عام ٢٠١٣. هل لاحظتم روعة روبن فان بيرسي في مشيته؟ 😭😭

pic.twitter.com/T205PKrJVf — waleed (@7dex4) April 28, 2025

وفي عام 2023، فاز مانشستر يونايتد على غريمه مانشستر سيتي، في نهائي كأس إنجلترا، ليقيم لاعبو الأول ممرا شرفيا للاعبي الأخير.

مانشستر سيتي يُحيي مانشستر يونايتد في ممر شرف عام 2023 🥶

pic.twitter.com/9C4YUbBfpg — waleed (@7dex4) April 28, 2025

وفي بداية الموسم الحالي، أقام لاعبو ليفربول ممرا شرفيا ليورجن كلوب وثنائي الفريق تياجو وماتيب، بعد رحيلهم عن الريدز.

نادي ليفربول يقدم ممرًا شرفيًا لتياجو وماتيب وكلوب

pic.twitter.com/JLdqrASoWv — waleed (@7dex4) April 28, 2025

ومع نهاية مسيرة أحد أساطير ريال مدريد توني كروس، أقام اللاعبون ممرا شرفيا، في آخر مباراة له بملعب "البرنابيو".

ريال مدريد يقيم حرسًا شرفيًا خاصًا لتوني كروس بعد مباراته الأخيرة في البرنابيو 🫡

pic.twitter.com/doIJI7FFtJ — waleed (@7dex4) April 28, 2025

وفي موسم 2015-2016 من الدوري الإنجليزي، أقام لاعبو تشيلسي ممرًا شرفيًا لفريق ليستر سيتي، بعد تتويجهم باللقب.

تشيلسي يمنح ممرًا شرفيًا لفريق ليستر سيتي، بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد كل التوقعات في موسم 2015-2016

pic.twitter.com/laDrTPokm2 — waleed (@7dex4) April 28, 2025

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