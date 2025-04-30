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أشهر الممرات الشرفية في تاريخ كرة القدم (صور وفيديوهات)

09:00 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لاعبو تشيلسي يقيمون ممرا شرفيا لفريق ليستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
  • عرض 10 صورة
    ممر شرفي من أرسنال لمانشستر يونايتد 2013
  • عرض 10 صورة
    ممر شرفي من لاعبي ليفربول لتياجو
  • عرض 10 صورة
    ممر شرفي من لاعبي ليفربول
  • عرض 10 صورة
    لاعبو ريال مدريد يقيمون ممرا شرفيا لتوني كروس
  • عرض 10 صورة
    ممر شرفي من مانشستر سيتي إلى مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    ممر شرفي من مانشستر سيتي إلى مانشستر يونايتد
  • عرض 10 صورة
    ممر شرفي لتوني كروس
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كتبت-هند عواد:

يحل ليفربول ضيفا على تشيلسي، في السادسة والنصف يوم الأحد المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقيم لاعبو تشيلسي ممرا شرفيا، للاعبي ليفربول قبل انطلاق المباراة، بعدما حصدوا الدوري الإنجليزي رقم 20 في تاريخ النادي، بالفوز في المباراة الماضية على توتنهام بخماسية مقابل هدف.

أشهر الممرات الشرفية في تاريخ كرة القدم

في عام 2013، أقام لاعبو أرسنال ممرا شرفيا لمانشستر يونايتد، على ملعب الإمارات، بعد تتويج الأخير بالدوري الإنجليزي.

وشهد الممر الشرفي وجود روبن فان بيرسي، الذي تعاقد معه مانشستر يونايتد، من أرسنال مقابل 24 مليون جنيه إسترليني.

وفي عام 2023، فاز مانشستر يونايتد على غريمه مانشستر سيتي، في نهائي كأس إنجلترا، ليقيم لاعبو الأول ممرا شرفيا للاعبي الأخير.

وفي بداية الموسم الحالي، أقام لاعبو ليفربول ممرا شرفيا ليورجن كلوب وثنائي الفريق تياجو وماتيب، بعد رحيلهم عن الريدز.

ومع نهاية مسيرة أحد أساطير ريال مدريد توني كروس، أقام اللاعبون ممرا شرفيا، في آخر مباراة له بملعب "البرنابيو".

وفي موسم 2015-2016 من الدوري الإنجليزي، أقام لاعبو تشيلسي ممرًا شرفيًا لفريق ليستر سيتي، بعد تتويجهم باللقب.

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