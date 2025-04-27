عمر مرموش يقود مانشستر سيتي لمهمة صعبة أمام نوتينجهام بكأس الاتحاد

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي، لقيادة فريقه لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره نوتينجهام فورست، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي الفائز من لقاء اليوم بين السيتي ونوتنجهام مع فريق كريستال بالاس بنهائي البطولة، وذلك بعدما حجز الأخير بطاقة التأهل على حساب أستون فيلا بالفوز بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام والقناة الناقلة

من المقرر أن يلتقي مانشستر سيتى ونوتنجهام، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب ويمبلي، وتذاع عبر قناة beIN sports HD2.

ويبحث عمر مرموش في لقاء اليوم لقيادة السيتي لإنقاذ الموسم، بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا، وفقد آماله في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي.