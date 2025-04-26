مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
17:00

إيبسويتش تاون

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
23:00

ريال مدريد

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

موناكو

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك الإسباني

11:52 ص السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (4)
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (3)
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (2)
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (7)
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (8)
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (6)
  • عرض 8 صورة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم السبت 26 أبريل، في نهائي كأس الملك الإسباني لموسم 2024/25.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء على ستاد "لا كارتوخا" على أن تُنقل عبر قناة بي إن سبورت وقنوات ssc sport 1 HD.

ويذكر أن الحكم ريكاردو دي بورجوس هو من يدير نهائي كأس أسبانيا.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى دور النهائي على حساب ريال سوسيداد، فيما تأهل برشلونة على حساب أتلتيكو مدريد.

اقرأ ايضاً:

"بعد الوداع الأفريقي".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

"تصادمي جدا".. إبراهيم فايق يكشف اسم مدرب الأهلي المقبل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة ريال مدريد وبرشلونة كأس الملك الإسباني ريال مدريد برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان