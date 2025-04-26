موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك الإسباني

كتب - محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم السبت 26 أبريل، في نهائي كأس الملك الإسباني لموسم 2024/25.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء على ستاد "لا كارتوخا" على أن تُنقل عبر قناة بي إن سبورت وقنوات ssc sport 1 HD.

ويذكر أن الحكم ريكاردو دي بورجوس هو من يدير نهائي كأس أسبانيا.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى دور النهائي على حساب ريال سوسيداد، فيما تأهل برشلونة على حساب أتلتيكو مدريد.

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