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فيديو هدف الأهلي الأول في مرمى صن داونز

07:49 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال جماهير الأهلي
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال بهدف طاهر في صن داونز
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كتب - يوسف محمد:

افتتح طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف المارد الأحمر في مرمى صن داونز الجنوب أفريق، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز طاهر محمد الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى صن داونز، في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ويحتاج المارد الأحمر في مباراة اليوم، إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين في جنوب أفريقيا، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلاقي الفائز من مباراة اليوم في النهائي، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي بيراميدز وأورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي.

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صن داونز الأهلي طاهر محمد طاهر
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