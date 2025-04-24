وفاة جديدة.. تأجيل مباراة أخرى في الدوري الإيطالي

كتب- نهي خورشيد:

أعلن نادي ليتشي تأجيل مواجهته أمام أتالانتا، والتى كان من المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وبحسب البيان الصادر عن نادي ليتشي، أن مواجهة أتالانتا سيتم تأجيلها بعد وفاة أخصائي العلاج الطبيعي، الخاص بالفريق "جراتسيانو فيوريتا" بعد قضائه في صفوفه 20 عاماً.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي أعلنت تأجيل مباريات هذا الأسبوع حداداً على وفاة البابا فرانسيس.

ومن المقرر أن تقام مواجهة ليتشي وأتالانتا، يوم الأحد المقبل وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.