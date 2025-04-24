كتب - يوسف محمد:

أكد محمد عمر نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري السابق، على أن النادي الأهلي كان الأقرب للفوز في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة الذهاب أمام صن داونز، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي الموافق 19 أبريل الجاري، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي لعب بشكل واقعي للغاية في مباراة الذهاب أمام صن داونز، اللاعبين والمدير الفني كانوا في قمة تركيزهم خلال اللقاء".

وأضاف: "صن داونز لم يكن له أي خطورة تذكر في مباراة الذهاب، الأهلي كان الأقرب للفوز في مباراة ذهاب نصف النهائي، فرص المارد الأحمر في مباراة العودة كبيرة لتحقيق الفوز والصعود إلى النهائي".

وتابع: "جماهير الأهلي سيكون لها دور كبير في مباراة الجمعة المقبل أمام صن داونز، لا بد أن يبني الجهاز الفني للأهلي على المباراة الماضية والأداء الجيد الذي قدمه لاعبي الفريق، خاصة في ظل اهتزاز أداء الفريق بشكل كبير خلال الفترة الماضية".

واختتم عمر تصريحاته: "يجب التركيز والحذر بشكل كبير في مباراة العودة وعدم التفكير في نتيجة المباراة الماضية، خاصة وأن المارد الأحمر يواجه منافس قوي ويمتلك لاعبين مميزين ولكنه يعاني من بعض المشاكل الدفاعية".

ويلاقي النادي الأهلي غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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