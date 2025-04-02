موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على ستيلينبوش الجنوب أفريقي، عصر اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات، في حملته للدفاع عن اللقب، الذي توج به مرتين، العام الماضي بالفوز على نهضة بركان المغربي، وعام 2019 على حساب نفس الفريق.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

يواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقيا، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد "كيب تاون"، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، متفوقا على المصري البورسعيدي، إنيمبا، وبلاك بولز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش

وتنقل مباراة الزمالك وستيلينبوش عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولات الأفريقية في الشرق الأوسط.

ويرتدي الزمالك الزي التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأسود، ومن جانبه يرتدي ستيلينبوش الزي الأحمر، ويرتدي الحارس الزي الأصفر.

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