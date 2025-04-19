كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز وترددها

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على قناة بي إن سبورت HD6 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

18 قناة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

بجانب قناة بي إن سبورتس، يوجد 18 قناة مختلفة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز، وهذه القنوات هي:

5 SPORT Israel

Arena Sport 5 (Srb)

beIN Connect (Can, Usa)

beIN Connect MENA (Ara)

beIN Sports (Can, Usa)

beIN Sports MENA 6 (Ara)

CANAL+ Sport 1 (Afr)

DStv Now (Afr)

Fanatiz (Usa)

MaxTV GO (Mkd)

SABC 1 (Rsa)

SABC Plus (Rsa)

SABC Sport (Rsa)

SportKlub 6 (Slo)

SportKlub 9 (Cro, Srb)

Sport TV3 (Por)

SuperSport Variety 4 (Rsa)

TOD (Ara)

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني، ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0، فيما تأهل صن داونز بعد الفوز على الترجي ذهابا وإيابا 1-0.

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