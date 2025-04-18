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يورجن كلوب يقترب من العودة للتدريب من بوابة ريال مدريد

01:20 م الجمعة 18 أبريل 2025

يورجن كلوب مدرب ليفربول

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كتب - محمد القرش:

اقترب المدرب الألماني، يورجن كلوب، من العودة لعالم التدريب مرة أخرى بعد أن تولى منصب مدير لكرة القدم في مجموعة ريد بول الرياضية.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن المدير الفني الألماني منفتح على العودة لعالم التدريب بعد ما ترك ليفربول في عام 2024، وتولى آرني سلوت القيادة الفنية خلفه.

وأوضحت الصحيفة أن ليس سعيدا بدوره مديرا لكرة القدم بمجموعة ريد بول، وأنه ليس الشيء الذي يفضله، حيث يفكر في العودة للتدريب عن طريق ريال مدريد بعد تلقيه عدد من العروض.

ولن تكون هناك أي مشاكل تتعلق بالعقد على الإطلاق، عند التوقيع، تم الاتفاق على أن ريد بول سوف تسهل دائمًا رحيل الألماني إذا رغب في العودة إلى التدريب.

وقبل الرحيل، حصل كلوب مع نادي ليفربول على 8 بطولات حصدهم خلال الفترة من 2015/16 حتى موسم 2023/24.

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