تعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمريخ السوداني رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي المريخ السوداني، تعيين المدرب المصري شوقي غريب، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم رسميًا، وذلك في مهمته الأولي خارج البلاد.

ومن المقرر أن يتولى شوقي غريب الإدارة الفنية للمريخ السوداني حتي نهاية الموسم الجاري، مع وجود خيار بتمديد التعاقد موسم أخر.

ويتكون الجهاز الفني للمريخ السوداني بقيادة شوقي غريب ويعاونه كل من السوداني محسن سيد، والمصري توفيق صقر.

جدير بالذكر أن المريخ السوداني يشارك في الدوري الإماراتي، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها السودان في الوقت الجاري.

وتعد مهمة شوقي غريب هي الأولى له خارج مصر في مشواره الفني، وذلك بعدما قاد العديد من الأندية المصرية أبرزها الاسماعيلى وغزل المحلة وسموحة، كما كان مدربًا سابقًا لمنتخب مصر للشباب والمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي.