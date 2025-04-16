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- -
21:00

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- -
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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12:08 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

ريال مدريد

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل.

ويلاقي ريال مدريد نظيره أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يواجه نادي الزمالك نظيره سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد أرسنال - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

الزمالك ضد سموحة - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الجونة ضد مودرن سبورت - 4:00 مساء أون سبورت 1

بيراميدز ضد حرس الحدود - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس - 8:30 مساء - بي إن سبورت 3

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