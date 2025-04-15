مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

بوركينا فاسو

0 2
18:00

مالي

دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا

3 2
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

3 1
21:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

رغم الخسارة.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

10:56 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

برشلونة ضد بوروسيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تأهل نادي برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 5-3 بمجموعة المباراتين.

وانتهت مباراة اليوم، بفوز بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدف، لكن لم يكف ذلك للتأهل حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز البارسا برباعية مقابل هدف.

وينتظر برشلونة في نصف النهائي، الفائز من مباراة بايرن ميوخ وإنتر ميلان المقرر لها غدا الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الإنتر والبايرن بفوز الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة دوري أبطال أوروبا دورتموند ضد برشلونة دوري ابطال اوروبا برشلونة اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)