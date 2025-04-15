رغم الخسارة.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

تأهل نادي برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 5-3 بمجموعة المباراتين.

وانتهت مباراة اليوم، بفوز بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدف، لكن لم يكف ذلك للتأهل حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز البارسا برباعية مقابل هدف.

وينتظر برشلونة في نصف النهائي، الفائز من مباراة بايرن ميوخ وإنتر ميلان المقرر لها غدا الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الإنتر والبايرن بفوز الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف.