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"بعد إقالته من روما".. دي روسي مرشح للعمل بالدوري الإنجليزي

01:50 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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  • عرض 4 صورة
    دي روسي
  • عرض 4 صورة
    دي روسي
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    7- الإيطالي دانييلي دي روسي (15 عاما مع روما الإيطالي)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام بالتعاقد مع المدير الفني الإيطالي السابق لنادي روما، دي روسي من مسؤولي ناد بالدوري الإنجليزي؛ لإنقاذه من الهبوط.

وكان روما قد أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي إعفاء مدربه دي روسي من مهامه؛ في ظل تراجع نتائج الفريق.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن دي روسي مرشح لقيادة فريق وولفرهامبتون الذي يهتزم إقالة مدربه البرتغالي فيتور بيريرا بسبب سوء النتائج.

وأشار التقرير ذاته إلى أن مسؤولي نادي وولفرهامبتون قد عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع دي روسي؛ للتفاوض على تعاقد محتمل، كما لفت التقرير الإنتباه إلى إلى أن النادي الإنجليزي سبق وأراد التعاقد مع دي روسي في ديسمبر الماضي ولكن لم يحدث اتفاق حينها.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية ذاتها إلى أن دي روسي صاحب الـ41 عاماً يرغب في العمل بالدوري الإنجليزي رغم تلقيه عروضًا من الدوري الإسباني والسعودي.

ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق 9 نقاط عن إيبسويتش تاون آخر مراكز الهبوط قبل 9 جولات ـ27 نقطة محتملة ـ من نهاية الموسم الحالي من المسابقة.

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دي روسي الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون
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