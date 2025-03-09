صلاح حاول منعه.. ما سبب إجراء ليفربول 6 تبديلات ضد ساوثهامبتون؟

كتب - محمد القرش:

حقق ليفربول فوزا 3-1 على ساوثامبتون المهدد بالهبوط أمس السبت، حيث سجل صلاح هدفين من ركلتي جزاء ليساعد ليفربول على تحقيق فوز بعد تأخر.

وبعد أن أصبحت النتيجة محسومة، حاول فريق آرني سلوت إجراء تبديل متأخر، وهو السادس لهم في المباراة، أي أكثر بتبديل واحد من الخمسة المخصصة لكل فرق في المباراة الواحدة.

ما سبب إجراء ليفربول 6 تبديلات ضد ساوثهامبتون؟

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن صلاح حاول منع التبديل السادس خوفا من مخالفة القواعد وخصم النقاط.

لكن ليفربول سُمح له بإجراء التبديل السادس بسبب حادثة وقعت في وقت سابق من المباراة.

وشهدت الدقيقة 19 من الشوط الأول إصابة لاعب ساوثهامبتون، يان بيدناريك، في "الرأس" مما استدعى لخروجه ومشاركة أرميل بيلا بدلا منه.

ويمكن إجراء مثل تلك التبديلات خارج التغييرات الخمسة وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو قانون تم تقديمه في عام 2021 لتشجيع الفرق على عدم المخاطرة عند التعامل مع ارتجاجات المخ المحتملة.

كما يسمح ذلك بتبديل إضافي للفريق المنافس أيضًا، مما يعني أنه عندما ترك بيدناريك مكانه، أصبح لدى ليفربول ستة تبديلات بدلا من خمسة.

ويبدو أن صلاح لم يكن على علم بهذا التغيير في القواعد، حيث بدا حريصًا على عدم السماح لفريقه بارتكاب ما اعتبره خطأً مكلفًا.

وبعد أن أوضح الحكم لويس سميث عدم وجود أي مخالفات، سمح صلاح بإجراء التغيير في الدقيقة 89، حيث دخل جاريل كوانساه بدلاً من ترينت ألكسندر أرنولد.