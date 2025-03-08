كتب - يوسف محمد:

في واحدة من الحوادث المؤلمة التي تشهدها ملاعب كرة القدم، أعلن نادي برشلونة منذ قليل تأجيل مباراته أمام فريق أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني، بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني كارلوس مينيارو جارسيا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أشارت أن رئيس نادي برشلونة نزل إلى غرف ملابس اللاعبين قبل بداية المباراة، بنصف ساعة، لإبلاغ اللاعبين بتأجيل المباراة.

أبرز المعلومات عن مينيارو جارسيا طبيب برشلونة الراحل

وبدأ مينيارو عمله في نادي برشلونة، كطبيب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ عام 2017.

كما أنه خلال تواجده في صفوف الفريق الكتالوني، عمل كمشرفا طبيا على فريق كرة القدم داخل الصالات بالنادي.

وكان يعمل مينيارو، كمدرس مساعد، في المعهد الوطني للتربية البدنية في إسبانيا.

وقبل تواجده في نادي برشلونة، عمل كطبيب لفريق سان أندرو الإسباني، خلال الفترة من 2012 حتى عام 2014.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

خاض فريق برشلونة خلال الموسم الحالي، في الدوري الإسباني 26 مباراة جمع خلالهم 57، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات فقط.

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