"شعرت بالإحباط".. صلاح يتحدث عن معادلة أجويرو وما حدث في غرفة ملابس ليفربول

كتب - محمد القرش:

أعرب محمد صلاح عن سعادته بقدرة ليفربول على حصد النقاط الثلاث رغم تراجعه عن أفضل مستوياته أمام ساوثهامبتون يوم السبت.

وقال صلاح في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز: "كانت مباراة صعبة، لقد كان لديهم خطة لعب جيدة ونجحت في الشوط الأول، ولكنني سعيد لأننا تمكنا من العودة في الشوط الثاني والفوز بالمباراة".

حول المحادثة في غرفة تبديل الملابس بين الشوطين…

وأضاف: "لقد شعرت بالإحباط بعض الشيء، كان المدير الفني وعقله يحاولان مهاجمتنا، لكن هذا أمر ضروري في بعض الأحيان، لأن الشوط الأول كان سيئًا، وكنا بطيئين في اللعب".

وأوضح: "في الدقيقة الأخيرة تمكنوا من التقدم في المباراة، لكننا الآن أكثر خبرة ويمكننا التعامل مع هذا الموقف، وأنا سعيد لأننا نجحنا في ذلك".

عما إذا كان "هذا هو نوع الأداء الذي يُصنع منه الأبطال"...

وزاد: "نعم، لأنني لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد اليوم، ربما لعبنا بشكل أفضل قليلاً في الشوط الثاني، لكننا لم نلعب بشكل جيد على الإطلاق في الشوط الأول".

وواصل: "لكن إذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز، فعليك الفوز بهذا النوع من المباريات".

وعن معادلة أجويرو برصيد 184 هدفًا في المركز الخامس على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور…

اختتم المصري: "كنت أعرف الرقم القياسي لكنني لم أفكر فيه أثناء اللعب، ومن الجيد أن أتعادل مع لاعب رائع مثل أجويرو، لذا أنا سعيد بذلك وسعيد بالفوز أيضًا".

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