مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 0
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يقترب من معادلة رقم أسطورة ليفربول ضد ساوثهامبتون

03:10 م الجمعة 07 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح أمام باريس
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون، في الخامسة مساء غدا، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على بعد هدف واحد للوصول إلى رقم إيان راش أسطورة ليفربول السابقة، الذي سجل 10 أهداف مع الريدز ضد ساوثهامبتون.

وسجل محمد صلاح 9 أهداف، خلال 12 مباراة خاضها ضد ساوثهامبتون، ويمكن أن يتجاوز رقم إيان راش، إذ سجل أكثر من هدف.

وساهم محمد صلاح في 12 هدفا، خلال 13 مباراة خاضها ليفربول على ملعب "آنفيلد" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

اقرأ أيضًا:

بعد اقترابه من ولفرهامبتون.. لاعب فاركو يكشف لمصراوي كواليس احترافه

مصيره بيده.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول ضد ساوثهامبتون مباراة ليفربول وساوثهامبتون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ماذا يحدث قبل القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟ (تغطية خاصة)
الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة