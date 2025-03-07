محمد صلاح يقترب من معادلة رقم أسطورة ليفربول ضد ساوثهامبتون

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون، في الخامسة مساء غدا، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على بعد هدف واحد للوصول إلى رقم إيان راش أسطورة ليفربول السابقة، الذي سجل 10 أهداف مع الريدز ضد ساوثهامبتون.

وسجل محمد صلاح 9 أهداف، خلال 12 مباراة خاضها ضد ساوثهامبتون، ويمكن أن يتجاوز رقم إيان راش، إذ سجل أكثر من هدف.

وساهم محمد صلاح في 12 هدفا، خلال 13 مباراة خاضها ليفربول على ملعب "آنفيلد" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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