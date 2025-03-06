فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 28 من الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، خمسة أسماء من المتوقع تألقهم خلال الجولة الـ28، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن اللاعبين الذين تم ترشيحهم من قبل الخبراء لمدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، إيبريتشي إزي (كريستال بالاس 6.7 مليون جنيه إسترليني)، فيرجيل فان ديك (ليفربول 6.4 مليون جنيه إسترليني)، بيدرو نيتو (تشيلسي 6.2 مليون جنيه إسترليني)، ميكيل دامسجارد (برينتفورد 5.1 مليون جنيه إسترليني)، يورغن ستراند لارسن (وولفرهامبتون 5.2 مليون جنيه إسترليني).

إيبريتشي إزي (كريستال بالاس 6.7 مليون جنيه إسترليني)

يمر فريق كريستال بالاس بفترة مميزة، حيث أنه لم يتلقى سوى ثلاثة هزائم، في آخر 16 مباراة خاضها في الدوري، ويتوقع أن تمنح المباراتين المقبلتين للفريق في الدوري، على أرضه أمام إيبسويتش تاون في الجولة 28 وأمام ساوثهامبتون في الجولة 30، فرصة جيدة لاستمرار الفريق في العروض الجيدة.

وتمكن إزي من تقديم أداء هجوميا مميزا ضد إيبسويتش وساوثامبتون في الدور الأول من الموسم الحالي، حيث سجل هدفا وصنع آخر خلال المباريات السابقة، وهو أيضًا لاعب خط الوسط صاحب أكبر عدد من التسديدات والفرص في المباريات الست الأخيرة، بواقع 36 تسديدة وفرصة.

فيرجيل فان دايك (ليفربول 6.4 مليون جنيه إسترليني)

يمكن لفان دايك الاستفادة من كون فريق ساوثهامبتون، الذي يقابله الريدز في الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي، أكثر استقبالا للتسديدات من الكرات الثابتة في البريميرليج برصيد 129 تسديدة، هو ما يتميز به النجم الهولندي، خاصة وأنه يحتل المركز الرابع بين أكثر مدافعي فانتازي الدوري الإنجليزي محاولات رأسية برصيد 13 محاولة، كما أن ساوثهامبتون هو الفريق الأقل تسجيلا للأهداف برصيد 19 هدفا، مما يشير إلى ضمان الريدز للخروج بشباك نظيفة.

بيدرو نيتو (تشيلسي 6.2 مليون جنيه إسترليني)

في غياب نيكولاس جاكسون المصاب (7.7 مليون جنيه إسترليني)، سيواصل نيتو المشاركة في مركز المهاجم الصريح، في غياب نيكولاس جاكسون المصاب (7.7 مليون جنيه إسترليني)، يبدو أن لاعب الوسط نيتو سيواصل تقديم أداء "خارج مركزه" من خلال اللعب كمهاجم مركزي في الجولة 28، نجح نيتو في المشاركة بشكل أساسي في أخر مباراتين للبلوز، حيث سجل هدف وصنع هدفين، في ظل فشل ليستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 20 مباراة واستقبل 49 هدفا.

يورجن ستراند لارسن (وولفرهامبتون 5.2 مليون جنيه إسترليني)

يلاقي وولفرهامبتون نظيره إيفرتون، في إطار منافسات الجولة الـ 28، التي تشهد عودة يورجن لارسن، ونجح لارسن في تسجيل خمسة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2024-2025.

ويبلغ متوسط نقاط لارسن 4.5 نقطة، في كل مباراة يبدأها على أرضه هذا الموسم، وهو نفس متوسط مهاجم بالاس جان فيليب ماتيتا (7.5 مليون جنيه إسترليني)، بمبلغ 5.2 مليون جنيه إسترليني فقط، قد يكون لارسن بديلا يتيح بتوفير الميزانية الميزانية الخاصة بكل فرد.

ميكيل دامسجارد (برينتفورد 5.1 مليون جنيه إسترليني)

نجح دامسجارد في صناعة 23 فرصة خلال آخر 8 مباريات مع برينتفورد، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى محمد صلاح (13.8 مليون جنيه إسترليني)، بجانب نجاحه في التسجيل في مرمى أستون فيلا في اللقاء، الذي جمع بين الفريقين في الجولة الـ14 بالبريميرليج.

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