بينهم مصعب وفرجاني ساسي.. أشهر 7 أشقاء في كرة القدم العربية

كتبت-هند عواد:

يحفل تاريخ كرة القدم العربية بالعديد من الأشقاء الذين تنافسوا في الملاعب وأحيانا يلعبان لنفس الفريق، وأشهرهم حسام وإبراهيم حسن ثنائي الأهلي والزمالك السابقين، وعلى الرغم من شهرة العديد من الأشقاء في كرة القدم، يوجد كثير منهم لم يعرف الجماهير عنهم.

لم يكن حسام وإبراهيم حسن الشقيقين الوحيدين في الدوري المصري، فيوجد حاليا محمود علاء لاعب الزمالك السابق وشقيقه أحمد علاء لاعب طلائع الجيش الحالي، وصالح جمعة لاعب الأهلي السابق وشقيقه عبدالله جمعة لاعب الزمالك السابق، إضافة إلى ثنائي الأبيض السابقين إسماعيل وإبراهيم يوسف.

كما ضم الدوري المصري الثنائي أحمد توفيق لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق وشقيقه أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي.

ومن ضمن الأشقاء غير المعروفين لجماهير كرة القدم، المغربي حسين رحيمي لاعب الرجاء المغربي وشقيقه سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي.

ويضم الدوري التونسي حاليا لاعب لا يعرفه كثير من جماهير كرة القدم وهو مصعب ساسي، شقيق فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق.