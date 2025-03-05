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موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا

03:00 ص الأربعاء 05 مارس 2025

فريق ليفربول

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كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره ليفربول اليوم الأربعاء 5 مارس، ضمن مواجهات مباراة الذهاب من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بارك دي برانس في فرنسا.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، وتكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء 11 مارس على ملعب الأنفيلد في إنجلترا.

والفائز من تلك المواجهة التي تقام بنظام الذهاب والإياب سوف يواجه الفائز من لقاء أستون فيلا وكلوب بروج في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وتُنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويُبث اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت 1".

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مباراة باريس سان جيرمان وليفربول موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول دوري أبطال أوروبا دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا
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