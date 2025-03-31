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"مواجهة قوية للسيتي".. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

02:16 ص الإثنين 31 مارس 2025
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    لاعبي مان سيتي
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    لاعب مان سيتي
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    احتفال لاعبي مان سيتي
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    احتفال لاعبي مان سيتي (1)
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كتب - محمد عبد السلام:

اختتمت أمس الأحد الموافق 30 مارس الجاري، مواجهات دور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمس على حساب بورنموث بهدفين مقابل هدف، فيما حقق أستون فيلا الفوز على بريستون نورث إند بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليكون بذلك اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي

كريستال بلاس ضد أستون فيلا - 4:00 مساء - السبت 26 أبريل

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست - 6:00 مساء - السبت 26 أبريل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي مان سيتي ونوتنجهام مان سيتي وبورنموث مواعدي مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد
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