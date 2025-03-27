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"بسبب أحداث مباراة أتلتيكو".. الاتحاد الأوروبي يقرر فتح تحقيق مع رباعي ريال مدريد

07:12 م الخميس 27 مارس 2025
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    كليان مبابي
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    تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو.. عقدة أوروبية مستمرة
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    مباراة ريال مدريد وأتليتكو (5)_9
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    مباراة ريال مدريد وأتليتكو (5)_10
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    ريال مدريد ريال مايوركا أنطونيو روديجر
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    بيريز روديجر
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    روديجر لاعب ريال مدريد الإسباني
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    سيبايوس وطاهر
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    لاعب الوسط الاسباني داني سيبايوس (وسط) يحاول مراوغة الالمانيين يانيك هابيرر (يسار) ومكسيميليان فيليب خلال المباراة النهائية لبطولة اوروبا تحت 21 عاما في كراكوف ببولندا في 30 حزيران/يونيو 2017.
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كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فتح تحقيق مع عدد من لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، بسبب ما بدر منهم خلال الاحتفال بالفوز على أتليتكو مدريد في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز على حساب أتليتكو مدريد في دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بركلات الترجيح.

وقامت لجنة الانضباط والأخلاقيات بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بتعيين مفتش أخلاقيات وانضباط للتحقيق مع 4 لاعبين من ريال مدريد، فيما يثار حول التصرفات قيامهم بتصرفات غير أخلاقية من لاعبي الفريق الملكي، خلال الاحتفال بالفوز.

واللاعبين الذين سيتم التحقيق معهم من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي، هم: "فينيسيوس جونيور، داني سيبايوس، كليان مبابي وأنطونيو روديجر".

ويذكر أن ريال مدريد سيلاقي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فريق أرسنال، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 8 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته.

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ريال مدريد وأتليتكو مدريد كليان مبابي داني سيبايوس روديجر فينيسيوس جونيور
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