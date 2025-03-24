"اللعنة عليهم".. رافينيا يطلق تصريحات نارية ضد منتخب الأرجنتين

كتب - محمد القرش:

أطلق لاعب فريق برشلونة ومنتخب البرازيل، رافينيا، تصريحات نارية ضد منتخب الأرجنتين قبل مواجهة بعد غد الأربعاء.

وقال رافينيا في تصريحات عبر بودكاست مع روماريو لاعب منتخب البرازيل السابق: "سنهزم الأرجنتين بلا شك، داخل الملعب وخارجه، إن اضطررنا لذلك، اللعنة عليهم، سأسجل هدفا في شباكهم أيضًا".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب البرازيل نظيره الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

Raphinha, em entrevista à Romário TV, ao ser perguntado por Romário se daria "porrada" em argentino. "Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!" Romário: "Vai fazer a porra do gol contra Argentina?" Raphinha: "Vou! foda-se eles!" 📽️:… pic.twitter.com/F2rFQr5sjV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 24, 2025

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