النني يقود الجزيرة إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

كتب - نهى خورشيد

ساهم الدولي المصري محمد النني في تأهل فريقه الجزيرة إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية بعد فوزه على الوصل بنتيجة 3-1 في إياب نصف النهائي، ليعوض خسارته ذهابًا 1-0 ويتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

وجاءت أهداف الجزيرة بأقدام كل من رامون ميريز، فينيسيوس ميلو، ونبيل فقير، فيما سجل جواو بيدرو هدف الوصل الوحيد.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة للنني في التشكيل الأساسي للقاء منذ البداية، مقدمًا أداءً مميزًا في وسط الملعب.

وينتظر الجزيرة في النهائي الفائز من مواجهة الشارقة وشباب الأهلي، والتي ستقام غدًا، بعد انتهاء الذهاب لصالح شباب الأهلي بنتيجة 3-1.