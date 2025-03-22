هل يشارك الزمالك؟.. كيف سيتم تحديد بديل فريق ليون المكسيكي في كأس العالم للأندية؟ (مستند)

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاد فريق ليون المكسيكي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، لأن الفريقين يعودان لنفس المالك وهو أمر مخالف للائحة مونديال الأندية.

وتتساءل الجماهير عن بديل فريق ليون المستبعد من البطولة، حيث طالب البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشارطة نادي الزمالك، والبعض الآخر توقع برشلونة وليفربول.

وبالعودة للبند رقم 10 الخاص بملكية الأندية المتعددة في لائحة كأس العالم للأندية 2025، نجد أن الاتحاد الدولي وضع بعض المعايير التي بدورها تحدد المخالفات ثم كيفية اختيار البديل، والتي جاءت كالتالي:

كيف سيتم تحديد بديل فريق ليون المكسيكي؟

1. لضمان نزاهة المسابقة، يجب على الأندية المشاركة استيفاء المعايير التالية عند تقديم اتفاقية المشاركة، ويجب أن تستمر في الالتزام بالمعايير حتى نهاية المسابقة:

أ) لا يجوز لأي نادٍ مشارك في المسابقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر:

- حيازة أو التعامل في الأوراق المالية أو الأسهم لأي نادٍ آخر مشارك في المسابقة.

- أن يكون عضوًا في أي نادٍ آخر مشارك في المسابقة.

- المشاركة بأي صفة كانت في الإدارة و/أو الأداء الرياضي لأي نادٍ آخر مشارك في المسابقة.

- أن يكون له أي سلطة مهما كانت في الإدارة و/أو الأداء الرياضي لأي ناد آخر مشارك في المسابقة.

ب) لا يجوز لأي شخص أن يشارك في نفس الوقت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي صفة كانت، في إدارة و/أو الأداء الرياضي لأكثر من نادٍ مشارك في المسابقة.

ج) لا يجوز لأي فرد أو كيان قانوني أن يكون له سيطرة أو نفوذ على أكثر من نادٍ واحد مشارك في المسابقة، ويتم تعريف هذه السيطرة أو النفوذ في هذا السياق على النحو التالي:

- حيازة أغلبية حقوق التصويت للمساهمين.

- الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية أو الإشرافية للنادي.

- كونه مساهمًا ويسيطر بمفرده على أغلبية حقوق التصويت للمساهمين بموجب اتفاقية تم إبرامها مع مساهمين آخرين في النادي.

- القدرة على ممارسة نفوذ حاسم في عملية اتخاذ القرارات في النادي بأي وسيلة.

2. إذا كان هناك شك، بناءً على شكوى أو معلومات متاحة للفيفا، حول ما إذا كان النادي المشارك يستوفي المعايير المحددة أعلاه، يجوز للأمانة العامة للفيفا إحالة القضية إلى لجنة الانضباط بالفيفا، التي ستقرر القبول دون تأخير وفقًا لقانون الانضباط بالفيفا.

3. إذا لم يستوفِ ناديان أو أكثر المعايير المحددة في الفقرة ١ أعلاه، يُسمح بدخول نادٍ واحد فقط منها إلى المسابقة للجنة الانضباط التابعة للفيفا صلاحية البت في استيفاء المعايير المحددة في الفقرة ١ أعلاه.

4. إذا قررت لجنة الانضباط التابعة للفيفا أن ناديين أو أكثر فشلوا في تلبية المعايير المحددة في الفقرة 1 أعلاه، فإن الأمانة العامة للفيفا تقرر أي نادي يمكن قبوله في المسابقة وكيفية استبدال النادي الذي لم يتم قبوله وفقًا للمبادئ التالية،(الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، التصنيف الخاص بالنادي المعني، والحصة المطبقة لكل اتحاد و/أو اتحاد عضو ينتمي إليه النادي المعني.

وبالنظر إلى معايير اختيار البديل، فلن يستطيع نادي الزمالك أو برشلونة أو ليفربول، المشاركة في النسخة المقبلة لمونديال الأندية الذي يبدأ يوم 15 يونيو 2025.

يُذكر أن المجموعة التي تم استعباد منها فريق ليون المكسيكي تتكون من، تشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.