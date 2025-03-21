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خط هجوم ناري.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

02:34 م الجمعة 21 مارس 2025
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    محمد عبد المنعم
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    تريزيجيه
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    أحمد سيد زيزو من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    عمر مرموش من معسكر منتخب مصر
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كتب - أحمد عبد الباسط:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة، حسام حسن، على تشكيل مباراة إثيوبيا المقرر لها اليوم الجمعة.

وشهد التشكيل تواجد عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد في خط هجوم الفراعنة لمواجهة إثيوبيا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - حمدي فتحي - مروان عطية - زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن حسام حسن دفع بأسامة فيصل في جزء كبير من المران، تحسبا لعدم مشاركة مصطفى محمد في المباراة.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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