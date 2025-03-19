الخطيب في المركز الأول.. قائمة هدافي مباريات مصر وإثيوبيا

كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة إثيوبيا، في الحادية عشر مساء يوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

والتقى منتخب مصر إثيوبيا، في 10 مباريات سابقة بمختلف البطولات، فاز الفراعنة في 7 مباريات، وخسر مباراتين وتعادلا في لقاء وحيد.

وكانت آخر مباراة تجمع بين مصر وإثيوبيا، في سبتمبر 2023، وكانت ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز المنتخب مصر بنتيجة 1-0.

هدافو مباريات مصر وإثيوبيا

من المفارقات أن مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، يوم الجمعة المقبل، لا تضم أي لاعب ضمن قائمة هدافي مباريات المنتخبين، إذ يتصدر القائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، برصيد 5 أهداف.

وفي المركز الثاني، يأتي محمد دياب العطار الشهير بديبا والذي قاد الفراعنة لتحقيق أول بطولة كأس أمم أفريقية، وسجل ديبا 4 أهداف في شباك إثيوبيا، يليه الراحل محمود الجوهري برصيد 3 أهداف.

وجاءت قائمة هدافي مباريات مصر وإثيوبيا كالآتي:

محمود الخطيب - 5 أهداف

ديبا - 4 أهداف

محمود الجوهري - 3 أهداف

بدوي عبد الفتاح - هدفين

حسن الشاذلي - هدفين

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