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"بعد غياب أكثر من نصف قرن".. نيوكاسل يحقق لقبا تاريخيا على حساب ليفربول

09:49 م الأحد 16 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي نيوكاسل
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي نيوكاسل
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي نيوكاسل
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي نيوكاسل
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي نيوكاسل
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي نيوكاسل
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي نيوكاسل
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي نيوكاسل
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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من حصد لقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو"، بعد الفوز على حساب فريق ليفربول، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويعد هذا اللقب الأول لفريق نيوكاسل، منذ 70 عاما، حيث كان آخر لقب توج به الفريق في عام 1955 بعدما حصد لقب كأس إنجلترا، على حساب مان سيتى.

وبهزيمة ليفربول اليوم، في نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل، باتت المرة الخامسة التي يحصد الريدز المركز الثاني في البطولة، كما أنها أصبحت المرة الأولى التي يتوج فيها نيوكاسل باللقب.

وتتواصل الإخفاقات الخاصة بفريق ليفربول، حيث سبق وودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بركلات الترجيح.

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نيوكاسل يونايتد ليفربول كأس الرابطة الانجليزية
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