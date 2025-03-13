تمكن فريق ريال مدريد، من تحقيق الفوز على حساب نظيره أتليتكو مدريد، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات إياب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز ضمن فريق ريال مدريد الصعود، إلى الدور المقبل من البطولة، ليلاقي فريق أرسنال في الدور ربع نهائي من البطولة.

ويعد فريق أتليتكو مدريد، فأل حسن على النادي الملكي، حيث حينما يلاقي ريال مدريد أتليتكو في أي من الأدوار الإقصائية من البطولة، ويحقق الفوز عليه، يتمكن من حصد اللقب بعد ذلك.

وكان فريق أتلتيكو مدريد، بوابة عبور ريال مدريد إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا في 4 نسخ مختلفة، تمكن خلالهم الفريق الملكي في تحقيق اللقب، بعد إقصائه لفريق أتليتكو.

واجه الفريق الملكي أتلتيكو مدريد، للمرة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1959، نجح الفريق الملكي، في إقصاء أتليتكو من دور نصف النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد إقامة مباراة فاصلة، وفي النسخة ذاتها، تمكن الفريق الملكي من حصد لقب البطولة.

وفي نسخة البطولة عام 2014، كان أتليتكو بوابة الفريق الملكي لحصد اللقب، حينما نجح في تحقيق الفوز عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين، في مدينة لشبونة الإسبانية.

وتقابل الفريقين للمرة الثانية في نهائي البطولة عام 2016، تمكن ريال مدريد حينها من تحقيق الفوز بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، ليحسم اللقب لصالحه.

ونجح فريق ريال مدريد، في تحقيق الفوز على حساب أتليتكو مدريد أيضًا، في نصف نهائي البطولة عام 2017، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين، تمكن ريال مدريد في هذه النسخة من التتويج باللقب بعد الفوز على فريق يوفنتوس في المباراة النهائية.

موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره أرسنال، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 16 من الشهر ذاته.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى والتي سوف تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

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