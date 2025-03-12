662 بطاقة صفراء وأدار مباراة لمانشستر سيتي.. من هو الحكم السعودي محمد الهويش؟

كتبت-هند عواد:

استعانت وزارة الشباب والرياضة المصرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لإنقاذ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بسبب رفض الأحمر خوض اللقاء بطاقم تحكيم مصري.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الرياضية، أن هناك محاولات من المسؤولين لإقامة الديربي اليوم الأربعاء، بعد انسحاب الأهلي أمس، بالتزامن مع وصول طاقم تحكيم سعودي بقيادة محمد الهويش قبل ساعات إلى القاهرة، لإدارة الديربي، وهو ما رفضه الزمالك.

محمد الهويش صاحب الـ38 عاما، أصبح حكما دوليا معتمدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عام 2014، وأدار 12 مباراة خلال الموسم الحالي، أشهر خلالها 48 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء، كانت من نصيب أحمد حريصي لاعب ضمك.

وأدار محمد الهويش مباراة لمانشستر سيتي من قبل، كانت في نصف نهائي كأس العالم 2023، ضد أوراوا ريد دايموندز وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 3-0.

وطوال مسيرته، أدار 185 مباراة في مختلف المسابقات، أشهر خلالها 662 بطاقة صفراء، و 16 بطاقة حمراء.

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