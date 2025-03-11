موعد مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

تقام مباراة ليفربول أمام نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد بإنجلترا.

وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق ليفربول على ملعب بارك دي برانس بفرنسا.

وعند فوز أحد الفريقين في مباراة الإياب سيواجه الفائز من مباراة أستون فيلا و كلوب بروج في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.