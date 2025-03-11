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موعد مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

06:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

ليفربول وباريس سان جيرمان أرشيفثة

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام مباراة ليفربول أمام نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد بإنجلترا.

وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق ليفربول على ملعب بارك دي برانس بفرنسا.

وعند فوز أحد الفريقين في مباراة الإياب سيواجه الفائز من مباراة أستون فيلا و كلوب بروج في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

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مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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