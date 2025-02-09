مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

بلايموث أرجايل

- -
17:00

ليفربول

كأس الاتحاد الإنجليزي

أستون فيلا

- -
19:35

توتنهام هوتسبر

الدوري الفرنسي

أنجيه

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"يعادل لاعبين كرة".. الكشف عن راتب ياسين تشويكو حارس ميسي الخاص

02:23 م الأحد 09 فبراير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطورة
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة أصدقائه
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 2
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ميسي
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي مع أحد المشجعين
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو وميسي
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو مع ميسي أسطورة الأرجنتين
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو مع ميسي_1
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو مع النجم ميسي
  • عرض 16 صورة
    ياسين تشويكو مع أجويرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

منذ انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي في عام 2023، بات ياسين تشويكو هو الحارس الشخصي الأول لصاحب الـ8 كرات ذهبية، حيث تتلخص مهمته على أمن وحماية النجم الأرجنتيني جنباً إلى جنب مع فريق أمني مخصص لهذا الغرض.

من هو تشويكو حارس ميسي؟

ويعتبر تشويكو، ذو الأصول التونسية، هو جندي سابق في البحرية الأمريكية والبطل السابق في الفنون القتالية المختلطة، وكثيرًا ما أثار الجدل بسبب ظهوره الدائم مع ليونيل ميسي.

ولُقب تشويكو خلفية مهنية قوية حيث عمل في العراق وأفغانستان ضمن القوات الأمريكية، بـ "ظل ميسي"؛ لوجوده المستمر بجانب النجم الأرجنتيني في كل مكان داخل الملعب.

راتب الحارس الشخصي لميسي

تشويكو يحصل بحسب تقرير صحيفة "ميرور" على راتب سنوي قدره 3 ملايين دولار أمريكي، وهو مبلغ يعادل أجور بعض لاعبي كرة القدم المحترفين.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مهمة تشويكو تأتي بناءً على طلب خاص من مالك نادي إنتر ميامي، ديفيد بيكهام، ويعمل ضمن فريق أمني يتكون من 50 شخصاً، هدفهم الرئيس هو تأمين حماية شخصية لميسي.

اقرأ أيضًا:

منصب جديد لمحمد شوقي بالنادي الأهلي

"قلق كبير".. تطورات ملف تجديد ليفربول عقد محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين تشويكو حارس ميسي ليونيل ميسي إنتر ميامي الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل