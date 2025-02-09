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كتب- محمد عبدالهادي:

منذ انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي في عام 2023، بات ياسين تشويكو هو الحارس الشخصي الأول لصاحب الـ8 كرات ذهبية، حيث تتلخص مهمته على أمن وحماية النجم الأرجنتيني جنباً إلى جنب مع فريق أمني مخصص لهذا الغرض.

من هو تشويكو حارس ميسي؟

ويعتبر تشويكو، ذو الأصول التونسية، هو جندي سابق في البحرية الأمريكية والبطل السابق في الفنون القتالية المختلطة، وكثيرًا ما أثار الجدل بسبب ظهوره الدائم مع ليونيل ميسي.

ولُقب تشويكو خلفية مهنية قوية حيث عمل في العراق وأفغانستان ضمن القوات الأمريكية، بـ "ظل ميسي"؛ لوجوده المستمر بجانب النجم الأرجنتيني في كل مكان داخل الملعب.

راتب الحارس الشخصي لميسي

تشويكو يحصل بحسب تقرير صحيفة "ميرور" على راتب سنوي قدره 3 ملايين دولار أمريكي، وهو مبلغ يعادل أجور بعض لاعبي كرة القدم المحترفين.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مهمة تشويكو تأتي بناءً على طلب خاص من مالك نادي إنتر ميامي، ديفيد بيكهام، ويعمل ضمن فريق أمني يتكون من 50 شخصاً، هدفهم الرئيس هو تأمين حماية شخصية لميسي.

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