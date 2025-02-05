بولونيا يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا على حساب أتالانتا

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة فريق أتالانتا وبولونيا التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات دور ربع نهائي كأس إيطاليا.

وحقق بولونيا الفوز على نظيره أتالانتا بهدف دون مقابل على ملعب جويس بإيطاليا.

وسجل هدف بولونيا الذي كان السبب في صعود الفريق إلى نصف النهائي، اللاعب سانتياجو كاسترو في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز صعد فريق بولونيا إلى دور نصف النهائي ليواجه الفائز من مباراة يوفنتوس وإمبولي التي ستُلعب يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.