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انتقال وارد.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الوكرة القطري

07:14 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الزمالك يفاوض الوكرة القطري لضم جيسون دالا

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كتبت-هند عواد:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع نظيره الوكرة القطري، لضم مهاجم الفريق الأنجولي جيسون دالا، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة العرب القطرية، أن مجلس إدارة الزمالك يجرى مفاوضات قوية إدارة الوكرة، لضم جيسون دالا، بعد خروجه من قائمة الفريق المحلية.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب مسجلا فقط في قائمة دوري أبطال آسيا، وهذا يجعل انتقاله إلى الزمالك واردا بشكل كبير، وفي حالة انتهاء المفاوضات بنجاح سيكون دالا إضافة قوية للأبيض.

صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية

حتى الآن، لم يضم الزمالك سوى صفقتين محليتين خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع محمود جهاد من فاركو وأحمد حسام من الجونة.

موعد غلق باب الانتقالات الشتوية

يتم غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر،ي وم 8 فبراير المقبل، فيما يتم غلق القيد الأفريقي يوم 28 من الشهر الحالي، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي "كاف"، تمديد المدة.

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