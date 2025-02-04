"كريستيانو أسطوري".. شاهد أهداف فوز النصر السعودي على الوصل بدوري أبطال آسيا
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كتب - محمد عبد السلام:
فاز فريق النصر السعودي برباعية دون مقابل على نظيره الوصل الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا.
أهداف مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي
سجل أول هدف لنادي النصر اللاعب علي الحسن في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ثم أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44. وأضاف أيضًا كريستيانو رونالدو الهدف الثالث من رأسية رائعة من تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 78، واختتم التهديف اللاعب محمد الفتيل في الدقائق الأخيرة من المباراة في الدقيقة 88.
ترتيب النصر السعودي والوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا
وبهذا الفوز رفع النصر السعودي رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد الوصل عند 11 نقطة ليبقى في المركز الخامس.
برباعية.. النصر يعود إلى طريق الانتصارات.. ⚽️✅— SSC (@ssc_sports) February 3, 2025
📺 شاهد أهداف اللقاء بصوت محمد حسين ⤵️#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
#النصر_الوصل | #SSC pic.twitter.com/uVxIJiPRER
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