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"الثالث بالموسم".. أحمد ياسر يسجل ويقود التحدي للفوز على الصقور بالدوري الليبي

01:31 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

احمد ياسر

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد المحترف المصري بصفوف التحدي أحمد ياسر فريقه للفوز على نظيره الصقور بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الليبي.

أهداف مباراة التحدي والصقور بالدوري الليبي

أحمد ياسر سجل الهدف الأول لفريق التحدي بالدقيقة 23 بعدما وصلته ركلة ركنية حولها برأسه في الشباك، فيما عزز أسامة البدري تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 32.

أرقام أحمد ياسر مع التحدي الليبي

وشارك اللاعب صاحب الـ 33 عامًا بقميص المصري خلال الموسم الجاري بـ 8 مباريات سجل خلالها 3 أهداف.

ترتيب التحدي والصقور في الدوري الليبي

ورفع الفوز رصيد فريق التحدي إلى النقطة 20 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الليبي بفارق نقطة عن الصقور صاحب المركز الرابع ومثلها عن النصر الوصيف.

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