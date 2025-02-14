كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الحب.. وجورجينا ترد

كتب - محمد القرش:

احتفل لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، بالمناسبة العالمية "عيد الحب" اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير.

ونشر رونالدو صورة له مع صديقته جورجينا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلق: "عيد الحب الخاص بي والوحيد، دائماً".

وحرصت جورجينا صاحبة الجنسيتين الإسبانية والأرجنتينية على الرد عليه في التعليقات: "حبي الكبير".

قصة حب رونالدو وجورجينا

بدأت قصة حب كريستيانو وجورجينا في سنة 2016، ورحب رونالدو بتوأمه إيفا وماتيو من خلال (تلقيح صناعي لدى أم بديلة) في شهر يوليو لسنة 2017.

وظلت هوية الأم البيولوجية للتوأم البالغ من العمر سبع سنوات سرية أيضًا، لكن جورجينا هي أم الطفلين الصغيرين.

وبعد 5 أشهر من ولادة إيفا ماريا وماتيو، أنجبت جورجينا طفلها البيولوجي الأول، آلانا، مما جعلها أصغر من شقيقيها التوأم بأقل من نصف عام.

وفي شهر أكتوبر 2021، أعلن كريتسانو وجورجينا أنهما ينتظران توأما، لكن فقد الثنائي طفلهما الصغير في اليوم الذي ولد فيه وعاشت أخته.

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