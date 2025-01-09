"تلقيت عرضا من مصر".. مدرب ستاد أبيدجان يتحدث "لمصراوي" قبل مواجهة الأهلي

كتب - محمد القرش:

توقع الفرنسي ألكسندر لافيت، مدرب فريق استاد أبيدجان، المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهة النادي الأهلي.

وقال لافيت في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "هذه المجموعة صعبة للغاية ويوجد بها العديد من الأندية المميزة، ومن الصعب معرفة المتأهلين منها إلى الدور المقبل".

وأضاف: "من الصعب توقع الفائز بدوري أبطال أفريقيا، لكن أعتقد أن الأهلي سيصل إلى المباراة النهائية فهو المرشح الأول".

وأتم الفرنسي: "لقد تم التواصل معي في الماضي من أجل تدريب أحد الأندية المصرية، ولكن لا يوجد لدي عروض في الوقت الحالي".

يُذكر أن المباراة الأولى بين الأهلي واستاد أبيدجان انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الفريق المصري وصافة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، خلف أورلاندو بايرتس المتصدر صاحب الـ 8 نقاط.