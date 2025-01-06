10 صور لملعب الأول بارك قبل نهائي السوبر الإيطالي

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كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية، الرياض الديربي الإيطالي بين إنتر ضد ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين على ستاد الأول بارك وتذاع المباراة عبر قنوات قناة SSC الرياضية السعودية وقناة أبوظبي الرياضية.

يذكر أن ملعب الأول بارك استضاف نهائي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/23.

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