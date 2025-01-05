بعد هدف صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
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كتب - محمد القرش:
سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف في تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانفرد صلاح بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2024/25 حتى الآن برصيد 18 هدفا، متفوقا على هالاند لاعب مانشستر سيتي صاحب الـ16 هدفا.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
1. محمد صلاح (ليفربول) - 18 هدفا
2. هالاند (مانشستر سيتي) - 16 هدفا
3. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 13 هدفا
4. مبيومو (برينتفورد) - 13 هدفا
5. كول بالمر (تشيلسي) - 13 هدفا
6. كريس وود (نوتنجهام) - 11 هدفا
7. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 10 أهداف
8. يوان ويسا (برينتفورد) - 10 أهداف
9. جاكسون (تشيلسي) - 9 أهداف
10. ديلاب (إيبسويتش تاون) - 8 أهداف
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