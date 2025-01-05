بعد هدف صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

"في ثلاثة دقائق"..بيراميدز يقلب الطاولة على الترجي وينعش آماله في دوري

كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري، محمد صلاح، هدف في تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد، ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانفرد صلاح بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2024/25 حتى الآن برصيد 18 هدفا، متفوقا على هالاند لاعب مانشستر سيتي صاحب الـ16 هدفا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 18 هدفا

2. هالاند (مانشستر سيتي) - 16 هدفا

3. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 13 هدفا

4. مبيومو (برينتفورد) - 13 هدفا

5. كول بالمر (تشيلسي) - 13 هدفا

6. كريس وود (نوتنجهام) - 11 هدفا

7. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 10 أهداف

8. يوان ويسا (برينتفورد) - 10 أهداف

9. جاكسون (تشيلسي) - 9 أهداف

10. ديلاب (إيبسويتش تاون) - 8 أهداف

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