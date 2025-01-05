أزمات فينسيوس جونيور في الدوري الإسباني

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مسيرة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، العديد من الأزمات والمواقف المثيرة في الملاعب، سواء بسبب تصرفات لاعبين منافسين أو من خلال الأزمات التي أثارها الإعلام والجماهير.

ويعرض "مصراوي" أبرز الأزمات التي تعرض لها النجم البرازيلي:

1. فينيسيوس والتمييز العنصري

واحدة من أبرز الأزمات التي تعرض لها فينيسيوس جونيور كانت بسبب العنصرية، حيث تعرض لعدة هجمات عنصرية من قِبل جماهير بعض الفرق المنافسة في الدوري الإسباني، سواء عبر الإهانات العنصرية أو الهتافات المسيئة، أبرزها من جماهير فالنسيا وريال مايوركا.

هذا الأمر أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام وندد به العديد من لاعبي كرة القدم وكذلك الاتحاد الإسباني للتفاعل.

2. أزمات فينيسيوس مع لاعبين منافسين

في بعض المباريات، اشتبك فينسيوس مع لاعبين منافسين بسبب عصبيته وخروجه عن النص وكان آخر هذه الحالات في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، حيث اعتدي بدون كرة على ستول ديميتريفيسكي حارس فالنسيا، مما تسبب في حصوله على البطاقة الحمراء وطرده من المباراة.

3. الهجموم الإعلامي ضد فينيسيوس

تعرض فينيسيوس لعدة انتقادات من وسائل الإعلام الإسبانية بسبب تصرفاته على أرض الملعب، بعض النقاد اتهموه بالتحايل على الحكام أو التمثيل، بينما آخرون هاجموا أسلوب لعبه المزعج لبعض الفرق بسبب سرعته ومهاراته الفردية التي قد تزعج المدافعين.

تجسد هذه الأزمات التحديات الكبيرة التي يواجهها فينيسيوس جونيور في مسيرته، ولكنه بالرغم من كل هذه الصعوبات، يستمر في تقديم مستويات رائعة مع ريال مدريد.

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