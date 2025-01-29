توماس مولر يُحقق رقمًا تاريخًا مع بايرن ميونخ بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي

واصل النجم الألماني توماس مولر تألقه مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا خلال مواجهة فريقه أمام سلوفان براتيسلافا.

افتتح مولر التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة، بعدما استغل تمريرة رائعة من زميله جوشوا كيميتش، ليضع الكرة في الشباك ببراعة.

إنجاز تاريخي جديد لمولر

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف جعل مولر يعادل رقم رود فان نيستلروي برصيد 56 هدفًا في دوري الأبطال، ليصبح سادس أكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ البطولة.

من جهة أخرى، ضمن بايرن ميونخ على الأقل التأهل إلى الملحق المؤهل لثمن النهائي، ولا يزال يمتلك فرصة التأهل المباشر للدور التالي في حال تواجده ضمن أول ثمانية فرق.

مسيرة استثنائية لمولر مع البايرن

يُعد توماس مولر اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ بايرن ميونخ، حيث خاض 743 مباراة بقميص الفريق. وخلال هذه المسيرة، سجل 247 هدفًا، وحقق 32 لقبًا، من بينها دوري أبطال أوروبا مرتين.

أما على الصعيد الدولي، فقد خاض مولر أكثر من 100 مباراة مع منتخب ألمانيا، ونجح في تسجيل 45 هدفًا، ليظل أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الألمانية.